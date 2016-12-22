23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erzurum Ticaret Borsası

22 Aralık 2016 Perşembe, 17:29

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21 ila 36 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG21,0023,3022,29ESKS
Et Büyükbaş
KG22,0026,0024,09HMS
Et BüyükbaşKG 24,0036,0027,18HTS
Et KüçükbaşKG
22,022,0022,00ESKA
Et KüçükbaşKG 24,0024,00 24,00 HTS
Yağlı PeynirKG 7,088,338,07HTS
İnek SütüKG 0,950,950,95HMS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS : Hazır Müstahsil Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

ESKA: Et ve Süt Kurumu Alış

İLGİLİ HABERLER

&quot;Halep'te İnsanlık Ölmesin&quot; kampanyası
YEREL

"HALEP'TE İNSANLIK ÖLMESİN" KAMPANYASI
Kılıç'tan CHP milletvekillerine mektup
YEREL

KILIÇ'TAN CHP MİLLETVEKİLLERİNE MEKTUP

Terör örgütü propagandası yapıldığı iddiası
YEREL

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPILDIĞI İDDİASI
Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

ERZURUM'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Kayak: FIS Anatolian Cup
YEREL

KAYAK: FIS ANATOLİAN CUP

Orman ve Su İşleri Bakanlığı toplu açılış töreni
YEREL

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ
Başkan Kılıç, &quot;Bu işin peşini bırakmayacağım&quot;
YEREL

BAŞKAN KILIÇ, "BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"
Yüksel; &quot;Erzurum'un tarım potansiyelini harekete geçirmeliyiz&quot;
YEREL

YÜKSEL; "ERZURUM'UN TARIM POTANSİYELİNİ HAREKETE GEÇİRMELİYİZ"
Kara kışa aldırmadan hastalara şifa oldular
YEREL

KARA KIŞA ALDIRMADAN HASTALARA ŞİFA OLDULAR
MÜSİAD'dan organik tarımcılara müjde
YEREL

MÜSİAD'DAN ORGANİK TARIMCILARA MÜJDE
Aksakallı ve Bilkent Tiyatro topluluğu Berlin'de Erzurum'u temsil etti
YEREL

AKSAKALLI VE BİLKENT TİYATRO TOPLULUĞU BERLİN'DE ERZURUM'U TEMSİL ETTİ
Erzurum'da emniyet binasına &quot;roketatarlı saldırı&quot; davası
YEREL

ERZURUM'DA EMNİYET BİNASINA "ROKETATARLI SALDIRI" DAVASI
Bilkentli çocuklar Hayır Çarşısı'nı gezdi
YEREL

BİLKENTLİ ÇOCUKLAR HAYIR ÇARŞISI'NI GEZDİ
Lise öğrencileri ilk kez kayakla tanıştı
YEREL

LİSE ÖĞRENCİLERİ İLK KEZ KAYAKLA TANIŞTI
Şarkın Kilidi Hakk'a yürüdü
YEREL

ŞARKIN KİLİDİ HAKK'A YÜRÜDÜ
Gribe karşı kızılcık tüketin
YEREL

GRİBE KARŞI KIZILCIK TÜKETİN
EYOF'un maskotu &quot;Karbeyaz&quot;
YEREL

EYOF'UN MASKOTU "KARBEYAZ"
Büyükşehir'den baca temizliği uyarısı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN BACA TEMİZLİĞİ UYARISI
Pazaryolu'ndan Halep'e yardım
YEREL

PAZARYOLU'NDAN HALEP'E YARDIM
Maskotun ismi 'Karbeyaz' oldu
YEREL

MASKOTUN İSMİ 'KARBEYAZ' OLDU
Vali Azizoğlu: &quot;Erzurum'un en önemli sorunu ikili eğitim&quot;
YEREL

VALİ AZİZOĞLU: "ERZURUM'UN EN ÖNEMLİ SORUNU İKİLİ EĞİTİM"
Genel Sekreter Demirdöğen basın mensuplarıyla buluştu
YEREL

GENEL SEKRETER DEMİRDÖĞEN BASIN MENSUPLARIYLA BULUŞTU
Milli sporcular, EYOF'ta ilk madalya için ter dökecek
YEREL

MİLLİ SPORCULAR, EYOF'TA İLK MADALYA İÇİN TER DÖKECEK
Memur Sen'den 15 Temmuz Milli İrade Mücadelesi ve Sivil Toplum Konferansı
YEREL

MEMUR SEN'DEN 15 TEMMUZ MİLLİ İRADE MÜCADELESİ VE SİVİL TOPLUM KONFERANSI