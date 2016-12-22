Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21 ila 36 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|21,00
|23,30
|22,29
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|22,00
|26,00
|24,09
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|24,00
|36,00
|27,18
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|22,0
|22,00
|22,00
|ESKA
|Et Küçükbaş
|KG
|24,00
|24,00
|24,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|7,08
|8,33
|8,07
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|0,95
|0,95
|0,95
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS : Hazır Müstahsil Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
ESKA: Et ve Süt Kurumu Alış