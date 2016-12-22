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MERSİN (AA) - AK Parti İl Başkan Yardımcısı Levent Ali Bostan, terörün kökünü kazıyıncaya kadar devam edileceğini belirterek, "Gerek PKK, gerek DEAŞ, gerekse FETÖ ile mücadelede, milletimizin azmi ve desteği, bizim en büyük gücümüz olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bostan, yaptığı yazılı açıklamada, güçlü Türkiye hedefinin her dönemde küresel güçleri ve onların iş birlikçilerini rahatsız ettiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ve hükümetin kararlılığıyla terörün kökünü kazıyana kadar devam edileceğini bildiren Bostan, "Gerek PKK, gerek DEAŞ, gerekse FETÖ ile mücadelede, milletimizin azmi ve desteği, bizim en büyük gücümüz olacaktır. Bu millet arkamızda olduğu sürece ne teröre ne de ağa babalarına boyun eğmeyeceğiz." diye konuştu.

Birlik ve kardeşlik içerisinde ülkeye ve geleceğe yönelik oyunları bozmak yönünde tutumların kararlılıkla devam ettirilmesi gerektiğini aktaran Bostan, şunları kaydetti:

"Terör örgütlerine karşı ortak tavır sergilemeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak terör örgütlerine ve onların arkasındaki dış güçlere boyun eğmeyeceğiz. Yapılan bu saldırılar, milletimizin huzuruna ve ülkemizin bütünlüğüne kastetmektedir. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan bu kirli oyunun parçası olanlar ve destekçileri bilsinler ki halkımız teröre boyun eğmeyecek, bu saldırıyı gerçekleştirenler bedelini ödeyeceklerdir. Hiç endişe edilmesin; Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve hükümetimizin kararlılığı, terörün kökünü kazıyana kadar devam edecektir. Gerek PKK, gerek DEAŞ, gerekse FETÖ ile mücadelede, milletimizin azmi ve desteği, bizim en büyük gücümüz olacaktır. Bu millet arkamızda olduğu sürece ne teröre ne de ağa babalarına boyun eğmeyeceğiz. Onları da ağa babalarını da bu toprağa gömeceğiz."