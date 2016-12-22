Çevik kuvvet polisleri kar topuyla moral depoladı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polisler, gazeteciler, esnaf ve vatandaşlarla kar topu oynayarak moral depoladı.

Kentte uydudan yayın yapan bir özel televizyonun çalışanları, hem haber yapmak hem de polislere moral vermek için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünü gelerek Çevik Kuvvet Şube Müdürü Tahsin Tunç ile görüştü.

Daha sonra polislerle kar topu oynayan gazetecileri gören vatandaşlar da oyuna dahil olunca güzel görüntüler oluştu.

Gazeteci, polis ve vatandaşların oyununu gören esnaf da kar topu oyununa katılarak hem doyasıya eğlendi hem de çevik kuvvet polislerine moral verdi.