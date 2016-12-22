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EXPO 2016 Antalya bildirgesi

22 Aralık 2016 Perşembe, 17:33

ANTALYA (AA) - Türkiye'nin ilk EXPO'su olan EXPO 2016 Antalya'nın sonuç bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı.

EXPO 2016 Antalya'nın 48. yönetim kurulu toplantısının ardından sonuç bildirgesi "Miras", "Gelecek" ve "Sonuç" başlıkları altında kamuoyuna duyuruldu.

EXPO 2016 Antalya Bildirgesi'nde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) onayı ve Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) tescili ile gerçekleştirilen, "Çiçek ve Çocuk" temalı EXPO 2016 Antalya'nın, altı ay boyunca tüm dünyadan ziyaretçilere eşsiz bir kültürel ve görsel şölen sunduğu belirtildi.

"Gelecek Nesiller için Yeşil Bir Dünya" felsefesi ile yola çıkan EXPO 2016 Antalya'da, yeni nesillere doğa sevgisini aşılamak için pek çok faaliyet gerçekleştirildiğine işaret edilen bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Başta Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçevesi Sözleşmesi hakkında 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması ve uluslararası hukukta öne çıkmış olan prensipler doğrultusunda EXPO 2016 Antalya'nın temaları vasıtasıyla; yeşil şehirler, sürdürülebilirlik ve biyoçeşitliliğin korunması gibi küresel önem arz eden başlıklara dikkat çekilmiştir. Tarım ve bahçecilik, katılımcıların güçlü desteği ve işbirliği ile EXPO 2016 Antalya’da yeni bir ivme kazanmıştır. Tüm dünyada her gün daha az türün ekimi yapılmakta ve bu durum iklim değişikliği ile birlikte, sadece biyoçeşitliliği değil aynı zamanda gıda güvenliğini de tehlikeye sokmaktadır. EXPO 2016 Antalya, kültür bitkilerinin zaman içerisinde değişime uğraması ve biyoçeşitlilik konularına geniş bir perspektiften bakarak, insanoğlu ve bitki çeşitliliği arasındaki önemli ilişkiye vurgu yapmıştır."

Bildirgede, EXPO 2016 Antalya'nın, insanoğlunun ancak ve ancak sağlıklı bir çevre, doğa ile dost üretim, sürdürülebilirlik ve paylaşımcılık sayesinde en iyi yaşam koşullarına ulaşılabileceğini önemle vurguladığı ifade edildi.

- Miras

Bildirgenin "Miras" başlığı altında şu değerlendirmelere yer verildi:

"Katılımcılar tarafından yapılan birbirinden güzel bahçeler, Türkiye için önemli yeşil bir kültürel miras olacaktır. EXPO 2016 Antalya, çevre bilincinin artırılması ve gelecek nesillere aktarılmasını hedeflemekte ve bu amaçla Yenidoğan Ormanları Projesi'ni tanıtmaktadır. Proje çerçevesinde Türkiye'de doğan her çocuk için doğduğu şehirde bir ağaç dikilmesi öngörülmektedir. Halihazırda Türkiye'de bazı belediyeler ile kamu ve özel kurumlarca yürütülmekte olan Yenidoğan Ormanları Projesi yaygınlaştırılacaktır. Bu projenin tüm dünya ülkelerince de benimsenmesi beklenmektedir. Her yörenin coğrafi ve iklim şartlarına uygun dikilecek bu ağaçlar ile bireylerin, yaşadığı coğrafyaya aidiyet duygusu daha da gelişecektir. Şehirler yeni yeşil alanlara kavuşacaktır. Gelecek nesillerde doğa bilinci artacaktır. Biyoçeşitliliğin korunmasına önemli katkıda bulunacaktır."

- Gelecek

Bildirgenin "Gelecek" başlığı altında ise tüm katılımcılar, EXPO 2016 Antalya’nın alt temaları olan Tarih, Biyoçeşitlilik, Sürdürülebilirlik ve Yeşil Şehirler kavramları ışığında şu hususları ilan ettiği bildirildi:

"Doğa, çocuklarımızın miras hakkıdır. İnsanı doğadan ayrı düşünmek imkansızdır. Öncelikli hedef doğa ile uyumlu "Doğadaki İnsan" olmalıdır. Biyoçeşitlilik ve doğal çevrenin korunması tüm ülkelerin öncelikli hedefleri arasında yer almalıdır. Şehirler mümkün olan en fazla miktarda yeşil alana sahip olmalı ve insanlar gerek geri dönüşüm, gerekse yenilenebilir enerji kullanımı gibi konularda doğaya saygılı davranmalıdır. Katılımcılar, EXPO 2016 Antalya'nın teması ve alt temaları hatırlarda tutularak, Türkiye'nin iki yılda bir Antalya’da konferanslar düzenleme kararını memnuniyetle karşılamaktadırlar. Katılımcılar, Türk makamlarının EXPO 2016 tesislerini ilgili sektörler ve çocukların eğitimi, çevre bilincinin oluşturulması, tarımsal problemleri tartışma platformu oluşturma amacıyla, aynı zamanda uluslararası işbirliği ve dayanışmayı teşvik edecek bir uluslararası teknoloji ve eğitim merkezi olarak kullanılması kararını memnuniyetle karşılamaktadırlar."

- Sonuç

Bildirgenin "Sonuç" bölümünde de "Çocuklar” ve "Doğa" birlikte "İnsanlığın Geleceği" anlamına geldiği vurgulandı. "Dünyada yaşanmakta olan tüm olumsuzluk ve tehditlere rağmen bizler; bu hayati varlıklara en üst seviyede önem göstermeye; tecrübe ve bilgimizi geniş bir işbirliği içinde paylaşarak gezegenimizin geleceğine umutla bakmaya devam edeceğiz." ifadeleriyle bildirge sonlandırıldı.

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