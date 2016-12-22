SİİRT (AA) - Siirt'te Halep için kermes düzenlendi.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siirt İl Temsilciliğince Siirt Üniversitesinde Halep için yardım kermesi düzenlendi.
Vakfın, Siirt Yüksek Öğrenim Koordinatörü Abdullah Elmas yaptığı konuşmada, Halep'e 1 tır gıda, ilaç ve giyecek göndermek için kermes düzenlediklerini söyledi.
Halep'te yaşananların yüreklerini dağladığını dile getiren Elmas, şöyle konuştu:
"Bazen gerçekten kendimizi çok aciz ve yetersiz hissediyoruz. Suriye'deki savaş, kan ve ölüm durmadıkça problem devam edecek. Bunun için biz de bir şeyler yapmak istedik. Allah nasip ederse hedefimiz, 1 tır gıda, ilaç ve giyecek malzemeyi bu ay sonunda inşallah konvoya katılıp oradaki kardeşlerimize götüreceğiz. Dertlerine deva yaralarına merhem olmayacak ama onların yanlarında olduğumuzu bilsinler."