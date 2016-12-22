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Üniversite öğrencilerinden şehitleri anma programı

22 Aralık 2016 Perşembe, 17:35
Üniversite öğrencilerinden şehitleri anma programı

MANİSA (AA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Demirci Eğitim Fakültesi öğrencileri, "15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Şerife Bacı'dan, Türkan Türkmen'e" adıyla anma programı düzenledi.

Demirci Eğitim Fakültesi Basri Koçyiğit Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet Ataç ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Türk milletinin 15 Temmuz tarihinde tarihe örnek olacak bir duruş sergilediğini ifade eden Ataç, şunları söyledi:

"Bu aziz millet inandığı anda nelerden feda edebileceğini, 'siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın' diyerek metal yığınlarının karşısına nasıl etten duvar örebileceğini, bırakın malını mülkünü canını vatanı için hiçe sayabileceğini bu nesil gördü. Milletimizin birlik ve beraberliği ile hiçbir teknolojik gücün, hiçbir hain hesabın tutmayacağı açıkça görülmüştür. İsimleri hiçbir zaman unutulmayacak 248 şehit verdik. Rabbim ülkemizi ve devletimizi korusun."

Konuşmaların ardından katılımcılara 15 Temmuz özel slayt gösterisi sunuldu, şiirler ve yazılar okundu.

Programda öğrenciler tarafından kahramanlık türküleri seslendirildi.

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