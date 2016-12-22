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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, "Gökkuşağım Olur Musun?" projesi toplantısı gerçekleştirildi.

Zonguldak Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği Başkanı Süleyman Erbay, Bülent Ecevit Üniversitesi Prof. Dr. Arif Amirov Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, projeyi Zonguldak Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü koordinesinde İl Milli Eğitim, İl Halk Sağlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin iş birliğiyle projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında gökkuşağının renklerini andıran çeşitli renklerde etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Erbay, "Proje süresince toplamda 11 bin öğrenci ve 150 kantin işletmecisine yönelik çeşitli eğitim ve etkinliklerden oluşacak faaliyetler gerçekleştirdik. Bu projeyi sonlandırmış olduk." dedi.

Vali Ali Kaban'ın eşi Neriman Kaban da projenin önemli bir proje olduğunu belirterek, "Çünkü projemiz çocuklarımızı ve gençlerimizi ilgilendiriyor. Bu da bizim yarınlarımız demek. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Hepimiz üzerime düşen vazifeleri en güzel şekilde yaparak bu millete ancak sahip çıkabiliriz. Onların sağlıklı, zihinsel ve bedensel olarak en güzel yetişmesi bizim amacımız. Bu uğurda ne yapmak gerekiyorsa bunu en güzel şekilde yapalım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından proje kapsamında kampanyada toplanan mavi kapakların geri dönüşüm yapılarak alınan akülü engelli arabası, Zonguldak Atatürk Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisini engelli Bora Hıdır'a teslim edildi.

