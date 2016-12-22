Samsun'da Organize Sanayi Bölgesi toplantıları

SAMSUN (AA) - Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi ve Gıda Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantıları yapıldı.
Vali İbrahim Şahin başkanlığında, yapılan toplantıya vali yardımcısı Recep Yüksel, Tekkeköy Kaymakamı Günay Öztürk, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Merkez OSB Müdürü Hakan Tütüncüoğlu, Gıda Organize Sanayi OSB Müdürü Serhat Semizoğlu ve müteşebbis heyeti kurul üyeleri katıldı.
Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, kasım 2016 dönemi denetim kurul raporunun sunulması ve gündemdeki diğer maddeler görüşüldü.
Toplantının ardından Şahin, Tekkeköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan DOMAK Pompa ve Makine Sanayi Anonim Şirketi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.