Bingöl'e doktor ataması

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BİNGÖL (AA) - Bingöl Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Hasan Bayındır, kentte ihtiyaç duyulan uzman ve pratisyen doktor ataması için 16 münhal kadronun belirlendiğini bildirdi.

Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nca 72. dönem devlet hizmet yükümlülüğü atamalarında Genel Sekreterliklerine bağlı sağlık birimlerinde görevlendirilmek üzere 14 uzman ve 2 pratisyen hekim olmak üzere 16 hekim ataması için münhal kadronun belirlendiğini belirti.

30 Aralık 2016’da kura çekimiyle atamaları yapılacak hekimlerin, ocak 2017’de göreve başlayacağını kaydeden Bayındır, "Sağlık Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmelerde açılan münhal kadrolara Bingöl Devlet Hastanesine 6, Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine 5, Karlıova Devlet Hastanesine 3 ve Solhan Devlet Hastanesine de 2 olmak üzere toplam 16 doktor ataması yapılacak." ifadelerini kullandı.