Zonguldak'ta FETÖ/PDY davası

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ZONGUDAK (AA) - Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan kişinin tahliyesine karar verildi.



Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu Metin Uludağ (29), sanık avukatı ve yakınları katıldı.

"Terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan Uludağ, mahkeme başkanının etkin pişmanlık yasasından faydalanmak isteyip istemediğini yönündeki sorusuna yasadan faydalanmak istediğini söyledi.

Söz verilen sanık, 2007'de evlendiğini, aralarında bazı yerel gazeteler ile Zaman Gazetesinin de yer aldığı çeşitli yerlere iş başvurusunda bulunduğunu belirtti.

Zaman Gazetesinden kendisine gazete dağıtıcısı olarak çalışmak üzere olumlu yanıt geldiğini ve 2008 Ocak ayında burada dağıtıcı olarak çalışmaya başladığını aktaran Uludağ şöyle devam etti:

"2009'daki askerlik görevimin ardından tekrar çeşitli iş yerlerine başvuruda bulunmuş ve 4-5 ay işsiz gezmiştim. Yine bu başvurular arasından Zaman Gazetesi’ne çağrıldım. 10 Mart 2016 tarihinden sonra gazete gelmemeye başladı, onun yerine Özgür Düşünce, Yarına Bakış, Meydan ve Yeni Hayat gazeteleri geliyor, Zaman Gazetesi abonelerine onları dağıtıyordum. Bu dağıttığım yerlerden Zaman Gazetesindeki gibi fatura verip, para almıyordum. İlçe gazete temsilcisi olan Bekir Nazım Şen 'ben ödeyeceğim' demişti."

Gazete bürosuna sıklıkla Arif Akdağ olarak tanıdığı kişinin geldiğini ve büroda çalışan temsilcilerin bu kişiden izin alarak ilçe dışına çıktıklarını da dile getiren Uludağ, "Alaplı abisi' olduğunu düşündüğüm bu kişi 2014 yerel seçimlerin hemen öncesinde ben iş yerinden dışarı çıkmak üzereyken "Oy kullanacaksan CHP’ye at" demişti.

Ben de kendisine işten atılma korkusuyla herhangi bir ters cevap veremedim. Ben bunların illegal bir yapılanma olduğunu televizyonlardan öğrenmiştim ama aileme bakmak zorundaydım ve başka iş bulamadım. Zaten dağıtma işi yaptığım için de çok önemsemedim. Ben bu işte ekmek parası için çalıştım. Hiçbir zaman vatanıma, milletime karşı olmadım. O gazeteyi dağıttığım için de çok pişmanım." dedi.

Mahkeme, örgüt ile maddi veya duygusal bir bağ bulunmadığının anlaşıldığına kanaat getirdiği Uludağ'ın tahliyesine karar verdi.