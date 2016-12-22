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Siirt’te "Bebek Ölümlerini Önleme Çalıştayı"

22 Aralık 2016 Perşembe, 17:40

SİİRT (AA) - Siirt Halk Sağlığı Müdürlüğünce "Bebek Ölümlerini Önleme Çalıştayı" düzenlendi.

Halk Sağlığı Müdürlüğü Konferans Salonunda "Önlenebilir nedenlerden dolayı bebeklerin ölmediği bir dünya" sloganı ile düzenlenen çalıştayda, Türkiye'de son yıllarda bebek ölümlerinin düştüğü bildirildi.

Oturum başkanlığını Siirt Halk Sağlığı Müdürü Dr. Erol Emre Ömür'ün yaptığı çalıştaya, İl Sağlık Müdürü Dr. Serkan Aslan, Siirt Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Uzm. Dr. Erhan Özenç, ve diğer sağlık yöneticileri katıldı.

Karşılıklı görüş ve önerilerin tartışıldığı çalıştayda, "riskli gebelerin tespiti ve i̇zlenmesi", "prematüre ve i̇mmature doğumların önlenmesi", "yenidoğan takibi ve nitelikli bebek i̇zlemi ve sektörler arası i̇şbirliği" konuları ele alındı.

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