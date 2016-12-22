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YEREL HABERLER  / KIRIKKALE HABERLERİ
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Kırıkkale'de FETÖ/PDY operasyonu

22 Aralık 2016 Perşembe, 17:42

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 11 polis gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla kentte görev yapan bazı emniyet mensuplarına yönelik operasyon başlattı.

Operasyonda, 11 polis gözaltına aldı. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde arama yaptı.

Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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