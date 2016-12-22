Siirt’te ‘Gençler Futbol Turnuvası’ yapıldı

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SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen liselerarası futbol turnuvasında Siirt Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesi şampiyon oldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvanın final maçı, Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesi okul takımı ile Abdulhakim Ayten Anadolu İmam Hatip Lisesi okul takımı arasında oynandı.

Berabere sonuçlanan karşılaşmada Siirt Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesi, Abdulhakim Ayten Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni penaltılarda yenerek turnuvada şampiyon oldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, turnuvaya katılan tüm okulları kutlayarak göstermiş oldukları performans ve kardeşlik havası içinde yaptıkları mücadeleden dolayı tebrik etti.

Final maçında rakiplerin birbirlerine üstünlük kurmak için gösterdikleri performansın görülmeye değer olduğunu söyleyen Olgaç, mücadelenin sonunda şampiyon olan öğrencileri ve yöneticilerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.