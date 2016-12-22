Kastamonu Belediyespor Antrenörü Günal:

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KASTAMONU (AA) - Bayanlar Hentbol Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Hakan Günal, "Bizim için önemli ya da önemsiz maç yok. Bizim için kazanılması gereken maç var." dedi.

Aksaray Belediye'yi 33 - 18 mağlup ettikleri maçla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Günal, maçı kazanmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Aksaray Belediye'nin ligin anahtar takımlarından biri olduğunu ifade eden Günal, şunları söyledi:

"Bizim için önemli ya da önemsiz maç yok. Bizim için kazanılması gereken maç var. Aksaray maçı da kazanılması gereken maçlardan bir tanesiydi. Kalan maçlarımız için de aynı şeyi söylüyorum. Bizim kaybetme lüksümüz yok. 20 golün altında gol yediğimiz için mutluyum. Savunmamız ve hücumumuz iyi. Bunlar bizim için sevindirici."