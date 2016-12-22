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YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
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Siirt'e 18 doktor atanacak

22 Aralık 2016 Perşembe, 17:50

SİİRT (AA) - Sağlık Bakanlığı, Siirt ve ilçelerine 18 doktor atayacak.

AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, İl Sağlığı Müdürlüğü Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezinde görevlendirilmek üzere 1 pratisyen hekim, Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı sağlık kurumlarına 14 uzman ve 3 pratisyen hekim olmak üzere toplam 18 doktor ataması yapılacağını belirtti.

Çalapkulu, ayrıca 130 yardımcı sağlık personeli ebe, hemşire, sağlık memuru ataması yapılarak kentin bu konudaki ihtiyaçlarının giderileceğini kaydetti.

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