Siirt'e 18 doktor atanacak

SİİRT (AA) - Sağlık Bakanlığı, Siirt ve ilçelerine 18 doktor atayacak.
AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, İl Sağlığı Müdürlüğü Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezinde görevlendirilmek üzere 1 pratisyen hekim, Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı sağlık kurumlarına 14 uzman ve 3 pratisyen hekim olmak üzere toplam 18 doktor ataması yapılacağını belirtti.
Çalapkulu, ayrıca 130 yardımcı sağlık personeli ebe, hemşire, sağlık memuru ataması yapılarak kentin bu konudaki ihtiyaçlarının giderileceğini kaydetti.