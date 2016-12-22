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Yurtta kış

22 Aralık 2016 Perşembe, 17:51
Yurtta kış

KİLİS (AA) - Kilis'te etkili kar yağışı nedeniyle kapanan Kilis-İslahiye ve Kilis-Hatay karayolunun açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

İl Genel Meclis Başkanı Metin Karakuş, AA muhabirine yapığı açıklamada, dün gece etkisini artıran kar ve tipi sonrası yolların tamamen kapandığını belirtti.

Karakuş, ekiplerin gece gündüz demeden yoğun tempoyla çalıştıklarını ifade ederek, "Kilis-İslahiye ve Kilis-Hatay Karayolu Gülbaba Tahta Köprü arasında ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı alanlar var bu nedenle ekiplerimiz zorlanıyor."

Karakuş, kapanan yolların açılması çalışmalarının yanında yollarda mahsur kalan sivil ve kamu araçlarının da kurtarıldığını sözlerine ekledi.

- Adıyaman'da 120 mezra yolu ulaşıma kapandı

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 88 köy yolu ile 120 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Adıyaman'ın yüksek rakımlı bölgelerinde hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı özellikle ulaşımı etkiliyor. Adıyaman merkez ve ilçelere bağlı bir çok köye kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışı nedeniyle Adıyaman merkeze bağlı 17 köy, Besni'de 7 köy, Çelikhan'da 20 köy, Gerger'de 4 köy, Gölbaşı'nda 23 köy, Kahta'da 2 köy, Sincik'te 13 köy, Tut ilçesinde 2 köy olmak üzere 88 köy yolu ve bunlara bağlı 120 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler 40 araç ile yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Gölbaşı Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, ilçeye bağlı 23 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu ve yol açma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Kaymakam Zadeleroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün geceden beri ilk olarak hastası olan köy yollarını açtıklarını, bugün de diğer köy yollarını açmaya başladıklarını söyledi.

Zadeleroğlu, "Çok sıkıntı çekecek köy yolumuz yoktur. Kar da şu anda durmuş durumda. Ekiplerimiz dün geceden beri çalışıyor. Köyleri aradık sorduk herhangi bir sorun yok. Biz de öncelikli olarak hastası olan köylerle iletişime geçtik, önce o yolları açtık şimdi ise diğer köyleri açıyoruz. İki gün içerisinde tüm köy yolları açılmış olur." ifadelerini kullandı.

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