Malatya'da ÇOGEP projesi sona erdi

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MALATYA (AA) - Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan "Bilinçli Toplum Güvenli Gelecek" Projesi (ÇOGEM) sona erdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje için kentteki bir otelde kapanış ve ödül töreni düzenlendi.

Malatya Valisi Mustafa Toprak, törenin açılışında yaptığı konuşmada, İstanbul, Kayseri'de yaşanan terör saldırılarında ve Suriye'de şehitleri olduğunu onlara Allah'tan rahmet, gazilere ve yaralılara acil şifalar diledi.

Gençlerle birlikte kaynaşarak değerlerin ve güzelliklerin böyle projelerle kaynaştığını, bu uygulamaların sonucunun olumlu bir noktaya ulaşmış olduğunu görmekten de ayrıca memnuniyet duyduğunu aktaran Vali Toprak, "Gençlerimize çocuklarımıza güveniyoruz. Bu gibi projelere tüm kurumlarımız önem veriyoruz, destek veriyoruz ve teşvik ediyoruz. Bu projelerle birlikte 10 bin gencimize ulaştık. Birbirimize olan güvenci ve sevgiyi pekiştirmiş olduk." dedi.

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal da şehitlere Allah'tan rahmet, gazi ve yaralılara şifa diledi.

Artık güvenliğin sadece polisiye tedbirlerle sağlanamayacağının anlaşıldığını ve bu yönde proaktif, önleyici polislik anlayışı ön plana çıktığını anlatan Urhal şunları kaydetti:

"Toplum destekli polislik uygulaması da bunun en güzel örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Temel prensiplerinden birisi vatandaşların sorumluluk alma bilinci oluşturmak ve geliştirmek olmuştur.

Toplum Destekli Şube Müdürlüğümüzün yürüttüğü Bilinçli Toplum Güvenli Gelecek projesiyle hedef kitlemizde yer alan çocuk ve gençleri eğitime motive ederek sosyal yeniliklere açık özgüvenleri yüksek bireyler olmaları amaçlanmıştır."

Konuşmaların ardından proje kapsamında düzenlenen spor, resim, şiir gibi yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri Vali Toprak tarafından verildi.