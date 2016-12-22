Siirt’te sosyal güvenlik semineri

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SİİRT (AA) - Siirt'te lise öğrencilerine sosyal güvenlik semineri verildi.

Siirt Üniversitesi (SİÜ) ile Siirt Ticaret ve Sanayi Odası’nın (STSO) ortaklaşa yürüttüğü “Kayıtsız Kalmayın” projesi kapsamında, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde seminer düzenlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı tanıtım videosu ile başlayan seminerde konuşan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü denetmeni Suna Altıntaş, öğrencilere sosyal güvenlik konusunda bilgi verdi.

Altıntaş, kayıt dışı ile mücadelenin sadece SGK tarafından alınacak tedbirlerle yapılamayacağını, devletin bütün kurumları arasında iş birliği sağlanması gerektiğini savundu.