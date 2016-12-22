"Alo 112, pin kodumu unuttum yardımcı olur musunuz"

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te aylık ortalama 10 bin vakaya ulaşan 112 Acil Çağrı Merkezi, azılsız çağrılar nedeniyle zor koşullar altında acil durumdaki vatandaşlara sağlık hizmeti veriyor.

İl Sağlık Müdür Yardımcısı Selim Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen ay 112 Acil Çağrı Merkezinin 11 bin 180 vakaya gidildiğini söyledi.

Bu sayının aylık ortalama 10 bin civarında olduğunu kaydeden Taşdemir, toplam çağrılarınsa 150 bin 764 olduğunu dile getirdi.

Mükerrer ya da asılsız çağrıların merkezi meşgul ettiğini ve gerçek vakaya çıkış, ulaşma ve müdahalede gecikme yaşanmasına neden olduğunu vurgulayan Taşdemir, bu çağrıların gelen aramaların yüzde 90'ını oluşturduğunu belirtti.

Taşdemir, şunları kaydetti:

"Bazen çocuklar da arayabiliyor. Bazı kişiler de küfür edip kapatıyor. Bazen adres soruyorlar. Vatandaş, arıyor, fırının adresini soruyor. Kimi zaman arıyorlar 'pin kodumu unuttum, yardımcı olur musunuz?' bile diyorlar. Bir patlama, önemli bir olay durumunda vatandaşlar, bilgi almak için bile 112'yi arıyor. 'Böyle bir olay varmış. Ne oldu, kaç ölü var, kaç yaralı var' diye arıyorlar. Bunlar ekipleri geciktiriyor, yavaşlatıyor. Vatandaşlarımızın bu gibi durumlardan kaçınmasını, duyarlı olmasını istiyoruz. Bunlar asıl vakaya ulaşmakta güçlük çekilmesine sebep oluyor."