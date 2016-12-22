İtfaiye ekiplerinden Halep'e yardım

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SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi İtfaiye personeli, Halep için yardım topladı.

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, Halep için topladığı parayı Hayat Ağacı Derneği’ne teslim etti.

Yapılan yardımların anlamının çok büyük olduğunu belirten Hayat Ağacı Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, "Bugünden itibaren Suriyeli kardeşlerimiz için soba ve battaniye kampanyası başlattık. Hayır sahipleri soba için 125 lira, battaniye için ise 20 lira bağışlayarak katkıda bulunabilecekler." dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İtfaiye Müdürlüğü personeline teşekkür etti.



