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Ortaokul öğrencilerinden Halep'e yardım

22 Aralık 2016 Perşembe, 18:00
Ortaokul öğrencilerinden Halep'e yardım

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokul öğrencileri Halep'teki yardıma muhtaç kişilere 40 çuval un ve 50 battaniye gönderdi.

Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, öğretmenler ve veliler Halep için kermes düzenledi.

Öğrenciler kermesten elde edilen gelirle aldıkları 40 çuval un ve 50 battaniyeyi İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kastamonu Şubesi aracılığı ile bölgeye gönderdi.

Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulundan yapılan açıklamada, amaçlarının sadece yardım yapmak değil yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygusunun öğrencilere aşılanması olduğu belirtildi.

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