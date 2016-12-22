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Vali Toprak, annesi için mevlit okuttu

22 Aralık 2016 Perşembe, 18:01
Vali Toprak, annesi için mevlit okuttu

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, bir süre önce hayatını kaybeden annesi Nadire Toprak için mevlit okuttu.

Hacı Sait Camisi'nde okutulan mevlit programına Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Vali Yardımcıları Hasan Ongu ve Bekir Abacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda, Vali Toprak'ın annesi Nadire Toprak ile İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırılarında şehit olan güvenlik güçleri için dua edildi.

Programın ardından Vali Toprak, taziyeleri kabul etti.

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