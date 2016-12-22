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TEKİRDAĞ (AA)- Süleymanpaşa Kent Konseyi ile Namık Kemal Üniversitesi Kraft Topluluğu üyesi öğrenciler ve hayvanseverlerin işbirliği ile atık malzemelerden sokak hayvanları için barınak inşa edildi.

Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sokak hayvanlarının kışın zorlu şartlarına dayanabilmesi için bir proje geliştiren Kraft Öğrenci Topluluğu üyesi gönüllü öğrenciler, tamamen atık malzemeler kullanarak çeşitli boylarda kedi evleri inşa etti.

Öğrencilerin inşa ettiği barınaklar Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerince üniversite kampüsünden alınarak Altınova Mahallesi'ne getirilerek boş arsalara yerleştirildi.

Kedi evlerinin yanında hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, bu projenin devam edeceğini ve yeni kedi evleri inşa etme hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade etti.