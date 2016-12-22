Sorgun Kaymakamı Akpınar, muhtarlarla tanıştı

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YOZGAT (AA) - Sorgun Kaymakamı Mustafa Akpınar, muhtarlarla tanışma toplantısı düzenledi.

Belediye yemekhanesinde gerçekleştirilen toplantıda katılımcılara Yozgat'ın yöresel yemeklerinden arabaşı çorbası ikram edildi.

Toplantıda muhtarlara hitap eden Akpınar, Sorgun'a atandığı için kendisini çok şanslı hissettiğini söyledi.

Göreve başladığı günden bu yana çok sayıda ziyaretçi kabul ettiğini hatırlatan Akpınar, "Bu ziyaretler ilçenin ortak sorunlarının belirlenmesinde bize yardımcı oluyor. Bu yüzden böyle toplantıları daha çok önemsiyorum. Bugün ülkemizin birçok yerinden Halep'e yardımlar gönderiliyor. Önümüzdeki günlerde ilçemizde de böyle bir kampanya düzenleyerek yardım malzemesi göndermeyi planlıyoruz. Bu kampanyada Sorgunlu kardeşlerimizin çok duyarlı hareket edeceklerine inanıyorum." dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Şimşek de, bundan önce ilçeye atanan kaymakamlarla uyum içerisinde çalıştıklarını ve önemli projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti

Toplantıya, Sorgun İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Metin Gezer, İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Özdemir, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

