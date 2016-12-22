Antalya'da kar yağışı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesine 23 yıl aradan sonra kar yağdı.

Hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü Konyaaltı ilçesinde 23 yıl aradan sonra kar yağışı etkili oldu.

Çocuklarıyla kardan adam yapan vatandaşlar, kar toptu oynadı, fotoğraf çektirdi. Kar kalınlığı 20 santimetre ölçülen Geyikbayırı Mahallesi'nde Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, karla mücadele çalışması başlatıldı.

Kapanan yollar iş makineleriyle açıldı, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yiyecek bırakıldı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşların kar ve buza karşı dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu. Böcek, belediye ekiplerinin özellikle Geyikbayırı Mahallesi ve üst kısımlarda kar kürüme çalışması yaptığını ifade etti.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Konyaaltı ilçesine 1993 yılında kar yağışının etkili olduğu, 2003 ve 2008 yılında ise karla karışık yağmurun etkili olduğu ve ancak yerde tutmadığı öğrenildi.