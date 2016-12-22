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"Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi" açıldı

22 Aralık 2016 Perşembe, 18:07
"Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi" açıldı

BURSA (AA) - Nilüfer Belediyesi tarafından engelli birey ve yakınlarına belirli süreler içinde ücretsiz tatil imkanı sağlayan "Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi" açıldı.

İlçeye bağlı Alaaddinbey Mahallesi'ndeki merkezin açılış törenine katılan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, burada yaptığı konuşmada, Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında düzenlenen saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Nilüfer'i herkes için engelsiz, mutlu bir kent olarak tasarlama hedefiyle çalıştıklarını ifade eden Bozbey, "Bizim Ev Sosyal Yaşam Destek Merkezi'ni 2011'de hayata geçirmiştik. Engelli bireyler burada sosyal, kültürel, psikolojik destek gibi pek çok gereksinimlerini karşılıyor. Bizim Bahçe Sosyal Yaşam Merkezi de engelli bireyler ve aileleri için bir tık daha üstte, onları yaşamın tam da içine alan, gönüllerince, üstelik ücretsiz tatil yapmalarını sağlayacak bir hizmet." dedi.

Bu merkezin Türkiye'ye örnek bir proje olduğunu kaydeden Bozbey, "Umuyorum ki bu proje tüm ülkeye engelsiz bir yaşam adına yayılır. Bu merkez, 2000 yılından beri sürdürdüğümüz engelli bireyler ve yakınlarına yönelik sosyal destek çalışmalarının ve fiziksel çevre düzenlemelerinin düzenli olarak geliştiğinin bir göstergesidir. Merkez, sadece Nilüfer'e değil tüm Bursa'ya hizmet verecek. Bizim Bahçe Sosyal Yaşam Merkezi'nde 7 müstakil ev bulunuyor. Bu evlerden 5'i, Nilüfer'de yaşayan engelli bireyler ve ailelerine, diğer iki ev de Nilüfer dışından gelecek taleplere yanıt verecek. Burada aynı anda 35 kişinin ücretsiz tatil yapmalarına olanak sunarken asıl önemlisi birbirleriyle tanışmaları, sosyalleşmeleri, dayanışmalarını sağlayacağız." diye konuştu.

Bozbey'in konuşmasının ardından engelli bireylerin de katılımıyla Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi açıldı. Törene katılanlar daha sonra evleri gezerek incelemelerde bulundu.

- Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi

Alaaddinbey Mahallesi'nde 4 bin 643 metrekare alan üzerine kurulan merkezde, her biri 60 metrekare ve 5 kişilik olan 7 ahşap ev, sosyal tesis, kapalı ve açık spor alanları, yürüyüş alanı, engelli engelsiz çocukların kullanımına uygun oyun parkı ve yeşil alanlar bulunuyor.

Her şeyin ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü merkezde, evlerin mutfak ve banyoları dahil olmak üzere tüm alanlar engelli bireylerin kullanımına uygun olarak inşa edildi. Merkezde konforlu bir tatil fırsatının ücretsiz verilmesi amaçlıyor.

Merkezden yararlanmak isteyen engelli bireyler ve beraberlerindeki yakınları, yüzde 40 ve üzeri engelli sağlık kurulu raporuyla başvuru yapılabilir. Başvurular, Nilüfer Belediyesinin çağrı merkezinden veya dilekçe yoluyla alınacak. Daha çok vatandaşa hizmet verilebilmesi amacıyla rezervasyon süreleri 7 günle sınırlandırılan merkezde kayıtlar başvuru sırasına göre işleme alınacak.

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