Kars'taki terör örgütü operasyonu

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KARS (AA) - Kars'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 kişi daha gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında HDP ile DBP il ve ilçe başkanları ile yöneticilerinin de bulunduğu kişilere yönelik operasyonlarını sürdürdü.

Operasyon çerçevesinde 4 kişinin daha gözaltına alınıp emniyete götürüldüğü belirtildi.

Aynı operasyonda daha önce gözaltına alınan HDP'li T.G. ve A.S. ile DBP'li A.B. ve M.K'nin bugün adliyeye sevk edildiği, aralarında HDP İl Başkanı Sevda Subaşı ve DBP'li Ö.F. ile Y.Ç'nin de bulunduğu 10 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Zanlılardan dün mahkemeye çıkarılan 5 kişiden 4'ü, "Terör örgütü üyesi olmak" ve "Terör örgütüne maddi yardım sağlamak ve örgüt propagandası yapmak" suçlarından tutuklanmıştı.