Atık su arıtma tesisine online sistem

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KARABÜK (AA) - Karabük Belediyesi Çevre Mühendisi Nazan Şirin Kande, atık su arıtma tesislerine online takip sistemi kurulduğunu bildirdi.

Kande, gazetecilere yaptığı açıklamada, online takip sistemiyle arıtmaların çalışması ve çıkan atık suyun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Karabük Belediyesi tarafından 24 saat izlenebileceğini söyledi.

Daha temiz ve sağlıklı bir Karabük için atık su arıtma tesislerine büyük önem verdiklerini ifade eden Kande, şöyle konuştu:

"Tesisimize 2012/24 sayılı genelgeyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Online İzleme Kabin Sistemi kurmamızı istediler. Yeni çıkan tebliğ kapsamında revizyonunu yapıyoruz. Bu revizyonla birlikte normalde 2 haftada bir defa analizleri akredite laboratuvarlara yaptırdığımız parametrelerin bundan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığında 5 dakikada bir analizleri yapılıp direkt Bakanlık kendi sisteminden görebilecek."