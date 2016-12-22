Muğla merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Muğla'nın Milas ilçesiyle Aksaray ve Mersin'de yapılan operasyonla gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan A.S, E.Ç, Ö.Ö, M.B, "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanırken, H.İ.Ö, adli kontrol şartıyla, A.A.B. de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla'nın Milas ilçesi ile Aksaray ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda Milas'ta 4, Aksaray ve Mersin'de de birer kişi gözaltına alınmıştı.

