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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Fırat Kalkanı Harekatı

22 Aralık 2016 Perşembe, 18:16
Fırat Kalkanı Harekatı
KİLİS (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarıyla DEAŞ'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan 4 Suriyeli, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Halep’e bağlı El-Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmalarda yaralanan 4 Suriyeli, Türkiye sınırına getirildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince sınırda yapılan müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı Suriyelilerden biri hastanedeki müdahalenin ardından Gaziantep'e sevk edildi.

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