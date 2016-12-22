ERZURUM (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) iş birliğinde Erzurum'da düzenlenen FIS Anatolian Cup yarışları sona erdi.
Palandöken Dağı'ndaki pistlerde gerçekleştirilen ve 4 gün süren organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Fas, Macaristan, Bulgaristan, Gürcistan, Pakistan, Hindistan, Bosna Hersek ve Arnavutluk'tan sporcular katıldı.
Erkek ve kadın kayakçılar, büyük slalom kategorisindeki son gün yarışlarında dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.
Yarışlar sonucu kadınlarda Arnavutluk'tan Suela Mehilli altın, Özlem Çarıkçıoğlu gümüş, Ayşe Durlu da bronz madalya aldı.
Erkeklerde ise Gürcistan'dan Lason Abramashvili altın, Serdar Deniz gümüş, Berkin Usta ise bronz madalya kazandı.
Organizasyon, sporculara madalyalarının verilmesiyle tamamlandı.