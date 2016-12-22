Karabük'te "Tabiat Turizm Çalıştayı" yapıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük Valiliği ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün iş birliğinde "Tabiat Turizm Çalıştayı" düzenlendi.

Karabük Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştaya Vali Mehmet Aktaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fahrettin Ulu, Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak, Yenice Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Vali Aktaş, burada yaptığı konuşmada, Karabük'ün aslında bir sanayi şehri olduğunu ama bunun yanında çok ciddi anlamda tabiat varlıklarına, tabiat güzelliklerine, doğa güzelliklerine de sahip olduğunu söyledi.

Ayrıca Safranbolu gibi dünyada eşi az bulunur, belki de hiç olmayan muhteşem bir açık hava müzesine, tarihi bir mekana sahip olduklarından da bahseden Aktaş, "Coğrafi konumu itibariyle de büyük yerleşim yerleri olan Ankara ve İstanbul'a yakın olmak üzere çok merkezi bir konumdadır. Ulaşılması çok rahat ve kolay olan bir konuma sahiptir. Günümüz dünyasında turizmde doğaya, tabiata yönelen ciddi bir mantık, felsefe değişikliği söz konusu. İlimizdeki mevcut çok özel kanyonlar, yaylalar, mağaralar, tabiat ve kültür parkları belli oranda turizme sunulmuş. Bana göre en önemlilerinden biri olan ve en öne çıkanı cam teras. Türkiye’de belki de il örnektir. Yılda yaklaşık 400-500 bin ziyaretçisi olan bir mekandır." diye konuştu.

Yenice ormanlarına da değinen Aktaş, şöyle devam etti:

"Bu ormanlar dünyanın yüz sıcak noktasından biri olarak tescil edilmiştir. Bulak Mağarası, Eskipazar ilçemizdeki Hadrianaupolis Antik Kenti gerçekten belli oranda bilinen, ilgi duyulan yerler. Şüphesiz bunlar yeterli değil. Bize düşen bundan sonrası için doğal güzelliklerimizi, orijinalliklerini kaybetmeden koruyabilmek, orijinalliğini bozmadan tesisleşebilmek ve bunları tanıtabilmek. Bu çalıştayın da en önemli amacı bence bu olması lazım. Bu konsept içinde potansiyellerimizi, varlıklarımızı daha fazla ön plana çıkartabilmek ve daha fazla turist çekebilmek için el birliği ile bütün kurumlarımızın işbirliğinde hareket etmeliyiz. Çalıştayın hayırlı, uğurlu ve verimli olmasını temenni ediyorum. Çalıştaya katkı ve emek verecek arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından "ekoturizm faaliyetlerinin sosyokültürel boyutları", "ekoturizm planlamasında izlenecek yöntemler ve Köprülü Kanyon Milli Parkı örneği", "İlimizin ekoturizm potansiyeli", "Safranbolu turizm çalışmaları", "Eskipazar ekoturizm çalışmaları", "Tabiat turizmi master planları süreci ve korunan alanlarda planlanan ekoturizm faaliyetleri" hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Çalıştay, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.