Kubilay'ın şehit edilişinin 86. yılı

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ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet'e, özgürlüklerimize ve milli birliğimize kasteden düşmanlar, hangi maskeyi takarsa taksın, karşılarında milyonlarca Kubilay bulacaktır. Hain saldırılarla vatandaşlarımıza kasteden terör örgütleri de Cumhuriyet'e saldıran karanlık zihniyet de Kubilayların yürekleri karşısında yıkılıp yok olacaktır." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Kubilay'ın şehit edilişinin 86. yılında yayımladığı mesajda, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın, Cumhuriyet gençliğinin simgesi, Türkiye'de özgür ve onurlu yaşama ülküsünün timsali olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in var olduğu sürece, Cumhuriyet'i ve demokrasiyi savunmak için ayağa kalkacak Kubilayların asla eksik olmayacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'e, özgürlüklerimize ve milli birliğimize kasteden düşmanlar, hangi maskeyi takarsa taksın, karşılarında milyonlarca Kubilay bulacaktır. Hain saldırılarla vatandaşlarımıza kasteden terör örgütleri de Cumhuriyet'e saldıran karanlık zihniyet de Kubilayların yürekleri karşısında yıkılıp yok olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 86 yıl önce Menemen'de şehit olan Kubilay'ı, bekçilerimiz Şevki ve Hasan beyleri rahmetle anıyorum, ülkemizin birlik ve bütünlüğü için hayatını gözünü kırpmadan veren bütün kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum."