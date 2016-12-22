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Doğankent'ten Halep'e yardım

22 Aralık 2016 Perşembe, 18:36
Doğankent'ten Halep'e yardım

GİRESUN (AA) - Doğankent Belediye Başkanlığınca Halep için başlatılan kampanya kapsamında gıda, giysi ve temizlik malzemeleri toplandı.

Belediye Başkan Vekili Fehmi Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe esnafıyla bir araya gelerek yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Bugüne kadar topladıkları 40 parçadan oluşan gıda, temizlik, çocuk maması, süt kolileri gibi ürünleri Halep'e gönderilmek üzere Giresun Ülkü Ocaklarına teslim ettiklerini dile getiren Güzel, "Bizlerden yardımlarını esirgemeyerek Halep'teki kardeşlerimize yardım için seferber olan Doğankent’teki vatandaşlarımızla, esnaflarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

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