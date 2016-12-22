23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Güceli avcılar domuz avı başlattı

22 Aralık 2016 Perşembe, 18:40

GİRESUN (AA) - Güce Avcılık ve Atıcılık Derneğince yaban domuzlarına yönelik av başlatıldı.

Güce Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Özcan Yerlikaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, düzenledikleri domuz avına 8 avcının katıldığını söyledi.

Domuzların yörede özellikle bahar aylarında ekili tarlalara ve fındık bahçelerine zarar verdiğini belirten Yerlikaya, "Çiftçilerimize ait ekin tarlalarında ve fındık bahçelerinde ciddi zararlar vermeye başlayan domuzların zararını en aza indirmek için üreticilerimizden domuz avı talebi geldi. Bu talep üzerine domuz avı organize ettik. Belirli aralıklarla bu devam edecek." dedi.

İLGİLİ HABERLER

Doğankent'ten Halep'e yardım
YEREL

DOĞANKENT'TEN HALEP'E YARDIM

Organları üç kişiye umut oldu
YEREL

ORGANLARI ÜÇ KİŞİYE UMUT OLDU
Güce Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıktı
YEREL

GÜCE BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARINA SAHİP ÇIKTI

Şehit Gündüz kabri başında anıldı
YEREL

ŞEHİT GÜNDÜZ KABRİ BAŞINDA ANILDI

Giresunspor'dan çevik kuvvete moral ziyareti
YEREL

GİRESUNSPOR'DAN ÇEVİK KUVVETE MORAL ZİYARETİ