Güceli avcılar domuz avı başlattı

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GİRESUN (AA) - Güce Avcılık ve Atıcılık Derneğince yaban domuzlarına yönelik av başlatıldı.

Güce Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Özcan Yerlikaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, düzenledikleri domuz avına 8 avcının katıldığını söyledi.

Domuzların yörede özellikle bahar aylarında ekili tarlalara ve fındık bahçelerine zarar verdiğini belirten Yerlikaya, "Çiftçilerimize ait ekin tarlalarında ve fındık bahçelerinde ciddi zararlar vermeye başlayan domuzların zararını en aza indirmek için üreticilerimizden domuz avı talebi geldi. Bu talep üzerine domuz avı organize ettik. Belirli aralıklarla bu devam edecek." dedi.