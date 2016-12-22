Akhisar Belediyespor kupada zirvede

MANİSA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda Akhisar Belediyespor ilk sıraya yükseldi.
Kupada ilk galibiyetini dün Ümraniyespor deplasmanında 2-1'lik sonuçla alan Ege temsilcisi, puanını 5'e çıkardı. Akhisar Belediyespor, lider Bursaspor'un Aydınspor 1923'e 1-0 yenilmesiyle birinci sıraya çıktı.
Dün takımının galibiyet golüne imza atan Vaz Te, eleme turları dahil kupadaki 8. golünü attı. Akhisar Belediyespor'un grup maçlarındaki 7 golünün 6'sında Vaz Te'nin imzası bulunuyor.
- Atiker Konyaspor hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'de ilk bölümün son haftasında 25 Aralık Pazar günü Atiker Konyaspor'u konuk edecek Akhisar Belediyespor, müsabakanın hazırlıklarına Yılmaz Atabarut Tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.