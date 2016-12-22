Kamboçya'da kaçak vahşi hayvan parçaları ele geçirildi

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PHNOM PENH (AA) - Yaban hayatı koruma örgütü "Wildlife Alliance", Kamboçya hükümetinin büyük miktarlarda kaçak vahşi hayvan parçaları ele geçirdiğini bildirdi.

Örgüt, yaptığı açıklamada, 16 Aralık'ta Mozambik'ten gelen bir kargo gemisinde yapılan aramada, 3 ayrı konteyner içinde 1,3 ton ağırlığında fildişi, 10 adet çita kafatası, 82 kilo ağırlığında çita kemikleri ve 137 kilogram ağırlığında karıncayiyen pulu ele geçirildiğini bildirdi.

Wildlife Alliance, kaçak hayvan parçalarını taşıyan şirkete ait başka bir geminin de ekim ayında Vietnam'da yakalandığını kaydetti.

Kamboçya hükümeti, 2014 yılından bu yana 6 Afrika ülkesinden gelen fildişi ve gergedan boynuzu gibi vahşi hayvan parçalarını içeren 19 ayrı kaçak kargo ele geçirmişti.