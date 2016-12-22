Terör saldırılarına tepki için kardan Türk bayrağı yaptı

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BARTIN (AA) - Bartın'da bir vatandaş ülkede yaşanan terör olaylarına tepki amacıyla karla kaplı boş bir arazide kardan Türk bayrağı yaptı.

Hasankadı beldesi Eskiemirler köyünde yaşayan 33 yaşındaki Murat Ergünbaş, Türkiye'de son zamanlarda yaşanan terör saldırılarına tepki göstermek için bir şeyler yapmaya karar verdi.

Kentteki yoğun kar yağışının ardından karla kaplı boş bir arazide Türk bayrağı yapmaya karar veren Ergünbaş, kürek yardımıyla arazide biriken karları temizlemeye başladı.

Yaklaşık iki saatin sonunda Türk bayrağının simgesi olan hilal ve yıldızı ortaya çıkaran Ergünbaş, çizdiği 4 metre uzunluğunda 1 metre genişliğindeki bayrağı şehit aileleri ve güvenlik güçlerine armağan etti.

Ergünbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda yaşanan terör saldırılarına tepki ve bu saldırılarda hayatını kaybeden şehitler için kardan Türk bayrağı yapmak istediğini anlattı.

Çizimini yaklaşık iki saatte tamamladığını vurgulayan Ergünbaş, "Bu bayrağı tüm şehit ailelerine, polislerimize ve bordo berelilere armağan ediyorum." dedi.