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AĞRI (AA) - Kar yağışı ve tipinin etkisini kaybetmesiyle Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki tır yoğunluğu normale döndü.

Bölgede bir süredir etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle yolda mahsur kalan ya da ilerlemekte güçlük çeken tırlar, olumsuz hava koşullarının etkisini kaybetmesiyle Türkiye-İran Karayolu'nun Gürbulak Sınır Kapısı yakınındaki Doğubayazıt ilçesi mevkisinde yoğunluk oluşturdu.

Bir süredir devam eden ve yaklaşık 10 kilometreyi bulan tır kuyruğu, trafiğin normale dönmesiyle yaklaşık 2 kilometreye geriledi.

Gürbulak Gümrük Müdürü Temel Sıtkı Eyüpoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın tır sürücülerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Hava şartlarının normale dönmesiyle gümrük kapısına yığılma olduğunu belirten Eyüpoğlu, "Etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle tırlar bizden önce Erzurum-Ağrı ile Ağrı-İran karayollarında yığılmalara neden oldu. Buralarda bekleyen bir çok tır sürücüsü hava şartlarının normale dönmesiyle sınır kapısındaki yoğunluğu etkiledi."

Gürbulak Gümrük Müdürlüğü olarak yoğunluğu azaltmak için yoğun şekilde çalıştıklarını anlatan Eyüpoğlu, şöyle konuştu:

"İki gün önce yaşanan yoğunluğu 24 saatte erittik. Şu an yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk var. Bu da Gürbulak Gümrük Kapısı için normal bir yoğunluk. Ayrıca birçok tır sürücüsü hafta sonu gümrükten çıkmak istediği için yığılmalara neden olabiliyor. Biz gerekirse çift şeritli olarak işlemleri başlatıyoruz. Ama unutulmasın bu sadece bize bağlı değil. İran tarafında işlemler yavaşlar veya durursa otomatik olarak bizi de etkiliyor."



