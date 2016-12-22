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YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
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"Polisliğin ne kadar meşakkatli olduğunu göstermeye çalışıyoruz"

22 Aralık 2016 Perşembe, 19:19

KARABÜK (AA) - "Arka Sokaklar" isimli dizide polis rolüyle 11 sezondur izleyiciyle buluşan oyuncu Özgür Ozan, son günlerde yaşanan terör saldırılarına ilişkin, "Maalesef tatsız olayların gündemimizden çıkmaması bizi üzüyor. Çok empati kuruyoruz polislerle." dedi.

Dizinin çekimleri için Karabük'ün Safranbolu ilçesine gelen Ozan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 11 sezondur dizide polis rolünü üstlendiğini ve artık insanların kendisini polis olarak görmeye başladıklarını söyledi.

Polisin mesleğinden çok aile hayatını ve insanlık yönlerini anlattıklarını belirten Ozan, "İstanbul gibi yerde polislik yapmanın zor olduğunu ve ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bugünlerde, polisliğin ne kadar meşakkatli olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Her bölümde gündemi takip eden bir dizi olduğu için, insanımız ülke gündemini de takip etmiş oluyor. Maalesef tatsız olayların gündemimizden çıkmaması bizi üzüyor. Çok empati kuruyoruz polislerle. Şehitlerimize üzüldük." diye konuştu.

İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısına da değinen Ozan, şunları kaydetti:

"Ben Beşiktaşlı olarak o gün maça gidecektim. Setimin uzamasından dolayı maça gidemedim. Her maçta, çoğuyla fotoğraf çektirdiğim insanlardı. Onlarla yakın temasta bulunmuş olmak ve onların başına gelebilen dertlerini kendi başımıza gelebilmiş gibi görerek, üzüntü duyuyoruz."

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