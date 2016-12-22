Maçın ardından

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KAYSERİ (AA) - Kayserispor Teknik Sorumlusu Ertuğrul Seçme, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü hafta maçında Spor Toto 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Seçme, 3-1 kazandıkları karşılaşmanın ardından katıldığı basın toplantısında, taraftarları önünde galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Galibiyetten dolayı futbolcularını kutlayan Seçme, "Çok iyi oynadığımız söylenemez ama iyi mücadele ettik. Önemli olan galip gelmekti, bunu başardık. Camiamıza ve taraftarımıza bu galibiyeti armağan ediyoruz. Bize moral oldu. Bu maçı geride bırakıp ligde Kardemir Karabükspor ile yapacağımız karşılaşmaya odaklanacağız. Bu moral ve motivasyonla o maça hazırlanıp devreye en iyi şekilde girmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.





- Darıca Gençlerbirliği cephesi





Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Galip Gündoğdu ise Kayseri'den puanla dönmeyi hedeflediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirtti.

Galibiyet dolayısıyla Kayserispor'u tebrik eden Gündoğdu, "Buraya puansız gelmiştik. Puan almak için elimizden geleni yapmaya çalıştık. İlk devre oyunu tutmaya çalıştık, tutarken de iki net pozisyon yakaladık. Rakibe pozisyon vermeden kendi hatamızdan gol yedik. İkinci devre oyuncular puan almak için ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koydu, iyi de oynadılar. Penaltı golü bizi kötü etkiledi, son dakikada yaptığımız hatayla durum 3-1 oldu." ifadelerini kullandı.