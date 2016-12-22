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Kilis'te kültür sanat

22 Aralık 2016 Perşembe, 19:34

KİLİS (AA) - Trabzon Devlet Tiyatrosunun, "Bu Da Geçer Yahu" adlı oyunu, Kilis'te tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Uğur Saatçi'nin kaleme aldığı, 1918-1923 yılları arasında İstanbul’un işgal yıllarının anlatıldığı oyunda, savaşın acıları ve işgalin hüznüne dikkat çekiliyor. İşgal orduları kumandanı Amiral Colthart'ın emir subayı olmak zorunda kalan Yüzbaşı Süha'nın etrafında geçen oyunda, İstanbul'u kaptırmamak için mücadele eden insanların hikayeleri anlatılıyor.

Barış Erdenk'in yönettiği oyunda, Doruk Nalbantoğlu, Mazlum Taşkıran, Efe Ünsal, Fırat Demirağ, Yeliz Tekman, Hülya Yıldız, Muhammet Burak Erol, Ozan Sargın, Dilek Dokumacı rol alıyor.

Oyun, 26 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Alaaddin Yavaşça Kültür Merkezinde sahnelenecek.

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