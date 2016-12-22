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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Kılıç'tan CHP milletvekillerine mektup

22 Aralık 2016 Perşembe, 19:44

ERZURUM (AA) - Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partili milletvekillerine, kışın sert geçtiği bölgede artan ısınma giderlerinin karşılanması talebini gündeme getirmeleri için mektup gönderdi.

Çat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Kılıç, mektubunda, Erzurum'da son 65 yılın en soğuk kış mevsiminin yaşandığını ifade etti.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 38 dereceye kadar düştüğüne dikkat çeken Kılıç, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde maalesef en büyük sorun ısınma ve yakacak giderleridir. İşsizliğin hissedilir düzeyde olduğu Erzurum'da, asgari ücretli bir çalışan dahi aylık en az 500 lira yakıt parası ödemekte, aylık gelirinden geriye kalan kısmıyla da evini ve ailesini geçindirmek durumunda kalmaktadır. Erzurum'la birlikte çetin kış koşullarıyla mücadele veren bölge illerinde de ısınma giderlerinin desteklenmesi yönünde ısrarlıyız. Bu talep aslında iktidar partisine mensup belediye başkanlarının da arzusudur fakat siyasi ikbal endişesi dolayasıyla onlar tarafından bir türlü dile getirilememektedir. Biz, şehrin genel anlamda böyle bir beklentisi olduğunu bildiğimiz için bu konuyu her fırsatta dile getiriyor ve hükümetin çetin kış koşullarının sert mali etkilerini azaltıcı tedbirler alması gerektiğini sıklıkla vurguluyoruz."

Kılıç, mektubunda, Erzurum ve bölge illerde kışın mali etkilerinin azaltılabilmesi için destek isteyerek, şunları kaydetti:

"İsteğimiz, hükümetin harekete geçmesi gerektiği yönündeki hakikatin, zat-ı aliniz tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de dile getirilmesidir. Yöre insanının bu beklentisinin TBMM'de en yüksek perdeden seslendirilmesi anlamına gelecek olan bu yaklaşımın, kayda değer olacağını düşünmekteyiz. Bölgemize olan bakış açınızı, sıcak ilgi ve alakanızı yakınen bilen bir belediye başkanınız olarak, hassasiyetiniz için teşekkürü şimdiden bir borç biliyor, saygılarımı sunuyorum."

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