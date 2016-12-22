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Denizli Ticaret Borsası

22 Aralık 2016 Perşembe, 19:44

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 7,84 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlik Kg 0,780,80MTS
Mısır slaj Kg 0,09 0,09 MTS
Mısır slaj Kg 0,14 0,14 TTS
Mısır yemlik Kg 0,70 0,73 MTS
Mısır yemlikKg 0,700,84 TTS
Buğday sert Kg 0,80 0,80 MTS
Buğday yemlik kırmızıKg 0,79 0,83 MTS
Hububat mamulleri
Tritikale Kg 0,70 0,75 MTS
Bakliyat ve mamulleri



Nohut ekstra leblebilikKg7,847,84MTS
Yağlı tohumlar



Ay çekirdeği çerezlikKg 6,407,00TTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğ Kg 6,356,35MTS
Ay çekirdeği yağlıkKg 0,450,45TTS
Bitkisel yağlar



Zeytin yağı hamKg 11,3711,37TTS
Çeşitli gıda maddeleri



Dana (karkas)Kg 27,2027,20TTS
Et inek (sakatatlı) Kg 19,0020,75TTS
Tavuk - piliç eti Kg 10,5010,50 MTS
SakadatKg7,007,00TTS
İnek sütüLt 0,951,14MTS
Kuru meyveler



Kayısı gün kurusu natürelKg12,6712,67MTS
Leblebi beyaz (elenti) Kg 1,50 1,50 TTS
Leblebi sarı (8,50 mm)Kg 8,808,80TTS
Leblebi sarı (9 mm) Kg9,809,80TTS
Leblebi sarı (9,50 mm) Kg 10,50 11,30 TTS
Leblebi sarı (9,75 mm) Kg 11,5012,50TTS
Leblebi kırıkKg2,783,60TTS
Leblebi şeker Kg 5,40 5,40 TTS
Üzüm kuru çekirdeksiz Kg 0,74 0,74 MTS
Üzüm kuru çekirdeksiz Kg 0,74 2,50 TTS
Kuru incir Kg 8,53 8,53 MTS
Orman mahsulleri
Defne yaprağı Kg 1,48 1,48 MTS
Kasaplık canlı hayvanlar
DanaAd 3.750,007.303,57MTS
Dana Ad 7.325,50 9.971,00 TTS
İnekAd2.450,007.455,56MTS
BuzağıAd 1.792,001.792,00MTS
KuzuAd 366,67500,00 MTS
Çeşitli maddeler



KekikKg 4,254,55 MTS
Kekik Kg 4,604,60 TTS
Diğer ürünler



ElmaKg 0,500,50MTS
Limon sanayi tipi Kg 0,15 0,15 MTS
Yaş üzüm Kg 0,561,52MTS
Yaş üzüm şaraplıkKg0,991,00MTS
Nar sanayi tipiKg 0,180,18MTS
Portakal sanayi tipiKg 0,100,10MTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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