Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 7,84 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,78
|0,80
|MTS
|Mısır slaj
|Kg
|0,09
|0,09
|MTS
|Mısır slaj
|Kg
|0,14
|0,14
|TTS
|Mısır yemlik
|Kg
|0,70
|0,73
|MTS
|Mısır yemlik
|Kg
|0,70
|0,84
|TTS
|Buğday sert
|Kg
|0,80
|0,80
|MTS
|Buğday yemlik kırmızı
|Kg
|0,79
|0,83
|MTS
|Hububat mamulleri
|Tritikale
|Kg
|0,70
|0,75
|MTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|7,84
|7,84
|MTS
|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|6,40
|7,00
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|6,35
|6,35
|MTS
|Ay çekirdeği yağlık
|Kg
|0,45
|0,45
|TTS
|Bitkisel yağlar
|Zeytin yağı ham
|Kg
|11,37
|11,37
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Dana (karkas)
|Kg
|27,20
|27,20
|TTS
|Et inek (sakatatlı)
|Kg
|19,00
|20,75
|TTS
|Tavuk - piliç eti
|Kg
|10,50
|10,50
|MTS
|Sakadat
|Kg
|7,00
|7,00
|TTS
|İnek sütü
|Lt
|0,95
|1,14
|MTS
|Kuru meyveler
|Kayısı gün kurusu natürel
|Kg
|12,67
|12,67
|MTS
|Leblebi beyaz (elenti)
|Kg
|1,50
|1,50
|TTS
|Leblebi sarı (8,50 mm)
|Kg
|8,80
|8,80
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|9,80
|9,80
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|10,50
|11,30
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|11,50
|12,50
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|2,78
|3,60
|TTS
|Leblebi şeker
|Kg
|5,40
|5,40
|TTS
|Üzüm kuru çekirdeksiz
|Kg
|0,74
|0,74
|MTS
|Üzüm kuru çekirdeksiz
|Kg
|0,74
|2,50
|TTS
|Kuru incir
|Kg
|8,53
|8,53
|MTS
|Orman mahsulleri
|Defne yaprağı
|Kg
|1,48
|1,48
|MTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|3.750,00
|7.303,57
|MTS
|Dana
|Ad
|7.325,50
|9.971,00
|TTS
|İnek
|Ad
|2.450,00
|7.455,56
|MTS
|Buzağı
|Ad
|1.792,00
|1.792,00
|MTS
|Kuzu
|Ad
|366,67
|500,00
|MTS
|Çeşitli maddeler
|Kekik
|Kg
|4,25
|4,55
|MTS
|Kekik
|Kg
|4,60
|4,60
|TTS
|Diğer ürünler
|Elma
|Kg
|0,50
|0,50
|MTS
|Limon sanayi tipi
|Kg
|0,15
|0,15
|MTS
|Yaş üzüm
|Kg
|0,56
|1,52
|MTS
|Yaş üzüm şaraplık
|Kg
|0,99
|1,00
|MTS
|Nar sanayi tipi
|Kg
|0,18
|0,18
|MTS
|Portakal sanayi tipi
|Kg
|0,10
|0,10
|MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış