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ERZURUM (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının başlattığı kampanya kapsamında Oltulu ilköğretim öğrencileri harçlıklarını biriktirerek yardımda bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan yardım kampanyasına, Oltu Karabekir Ortaokulu öğrencileri de destek vererek anlamlı kampanyaya imza attılar.

İlçe Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Oltu Şubesi, Halep'te yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmayarak Oltu'da "Halep'te İnsanlık Ölmesin" adlı kampanya düzenledi.

Ülke genelinde düzenlenen yardım kampanyası kapsamında, "kocaman yürekli" çocuklar harçlıklarını biriktirerek topladıkları 770 lirayı İlçe Müftüsü Ahmet Nuri Bayraktutan'a teslim ettiler.

Bayraktutan, kampanyaya destek olan öğrencileri kutladı, eğitimcilere de teşekkür etti.

Okul Müdürü Yakup Can ise öğrencilerin sergilemiş olduğu örnek davranışın toplumun her kesimine yansıyarak büyümesini arzu ettiklerini dile getirdi, kampanyayı düzenleyen İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı yetkililerine teşekkür etti.