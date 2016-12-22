Hatay'da eğitime kar engeli

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HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü, Yayladağı, Arsuz, Belen, İskenderun ve Payas ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu ilçelerde okullar yarın tatil edildi.

Hava şartları nedeniyle Kırıkhan ilçesinde de Delibekirli İlkokul ve Ortaokulu ile bu okullara Yılanlı, Karakaya ve Dere mahallelerinden taşımalı olarak gelen öğrencilere, Kurtlusoğuksu Ortaokuluna Banu Kaldırma mevkisinden taşımalı olarak gelenlere, Karataş İlkokuluna Kurtlusarımazı ve Fenk mahallerinden taşımalı olarak gelenlere okullar yarın tatil edildi.



