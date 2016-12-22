Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KARS (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı'nın naaşı memleketi Kars'a getirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında, dün, Halep kentine bağlı El Bab bölgesi yakınlarındaki saldırıda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla Kars Harakani Havalimanına getirildi.

Şehit Yekebağcı'nın naaşının getirilişi sebebiyle havalimanında düzenlenen törene, şehidin babası Zeki, annesi Fikriye, ağabeyi Tolga Yekebağcı'nın yanı sıra Kars Valisi Rahmi Doğan, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Susuz Belediye Başkanı Murat Uray ile askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Ömercan Yekebağcı'nın cenazesinin askerlerce uçaktan indirilişi sırasında yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Şehidin annesi Fikriye Yekebağcı ile bazı yakınları tabutuna sarılıp, "O şehittir, vatan için canını verdi, Ömercan'ın kalk ben yatayım, melek yavrum." diyerek ağladı.

Bu sırada güçlükle ayakta durmaya çalışan baba Zeki Yekebağcı'yı, koluna giren Vali Doğan ve Belediye Başkanı Uray teselli etmeye çalıştı.

Oğlunun fotoğrafına sarılan baba Zeki Yekebağcı sakinleştirmeye çalışan Doğan da gözyaşlarına hakim olamadı. Bu sırada sinir krizi geçiren baba Yekebağcı'ya sağlık ekipleri müdahale etti.

Şehidin naaşı daha sonra cenaze nakil aracına konularak, Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı'nın cenazesi yarın Susuz ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.