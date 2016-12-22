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ÇANKIRI (AA) - Amerika Birleşik Devletleri Güney İllinois Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Çelik, "Türkiye özellikle ısınma anlamında 10 yıl öncesine kadar ciddi manada israf içerisindeydi. Mantolama sayesinde ülkede ciddi oranda enerji tasarrufu sağlanıyor." dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından Uluyazı Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu'nda "Pilot Bölgelerde Güneş ve Rüzgar Enerjisi Uygulamaları" konferansı düzenlendi.

Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, açılışta yaptığı konuşmada, hukukçu olmasına rağmen enerji alanında kendisinin de bazı akademik çalışmalar yaptığını söyledi.

Fosil enerjisi bakımından Türkiye'nin fakir olduğunu belirten Aydınlı, "Türkiye petrol ve doğalgaz kaynakları bakımından ne yazık ki fakir bir ülke. Su zengini bir ülke de değiliz. Güneşimiz oldukça bol bu anlamda güneş enerjimiz, kullanılabilir enerjiye dönüştürebilecek nitelikte potansiyeli olan bir unsur. Rüzgar konusunda da Ege, Marmara ve Akdeniz verimli." dedi.

Enerjinin dünyadaki savaşların görünmeyen unsuru olduğunu ifade eden Aydınlı, "Enerji, aslında birebir uluslararası siyasetle ilgili. Özellikle dünya savaşlarının temelinde görülmeyen bir sebebi bu. Üstü örtülü ileriye dönük yüzyılların hesaplandığı, medeniyetlerin birbirleriyle savaştığı bir sebep olarak görülebiliyor. Türkiye'nin enerji yolları üzerinde bulunması da ayrıca önemli bir konu." diye konuştu.

Doç. Dr. Serdar Çelik ise dünya genelinde enerji kullanımının her geçen gün arttığını kaydetti.

Gelişmekte olan ülkelerin ilerleyen yıllarda daha fazla enerji kullanacağını vurgulayan Çelik, "Bugün Hindistan'da 250 milyon kişi elektrik kullanmıyor. Hindistan ve Çin artık enerji tüketimine dahil oluyor. Bu durumun ciddi sonuçlar doğurabileceği söyleniyor. Bu doğrudur. Yaklaşık 2,4 milyar insan bugüne kadar kısmen sofraya oturmuşlar belki ama şimdi onlar da masaya oturdu. Hindistan'da elektrik olmadığı için hala sütünü buzdolabında saklayamayan insanlar var. Biz ne kadar hak ediyorsak onlar da enerji kaynaklarını hak ediyor." dedi.

Amerika'daki enerji kullanım oranları hakkında bilgi veren Çelik, şunları söyledi:

"ABD'de toplam enerji sarfiyatının yüzde 21'i konutsal, yüzde 18'i ticari, yüzde 32'si endüstriyel, yüzde 29'luk kısmı ulaşımda kullanılıyor. Yüzde 21'lik konutsal kullanıma baktığımızda ısıtma ve soğutma ciddi bir oran kaplıyor. Bu durum Türkiye'dekiyle çok farklı değil. Türkiye'de ısıtma manasında tüketimin farkındasınız. Soğutma anlamında da 2000'li yıllarla birlikte evlerde lüks olan klima, gündelik kullandığımız beyaz eşyalardan biri olmaya başladı. Soğutma için de enerji tüketen bir ülke olmaya başladık. Bu veriler bize enerji kullanımının düşürülmesi için hangi başlıklara kafa yormamız gerektiğini göstermesi açısından çok önemli."

Kişi başı enerji kullanımında Türkiye'nin 18. sırada olduğunu belirten Çelik, "Kişi başına elektrik kullanım oranı bir manada ülkelerin müsriflik gelişmişliğini gösteriyor. Bu düşünceyle baktığımızla Hindistan'da kişi başı ortalama 500 kilovat saat enerji tüketiyor. Türkiye'de 2 bin 750 civarındayız. Çin bizden biraz az. Almanya 6 bin 600 kilovat saat civarında kullanırken 'tutumlu Amerika' 12 bin 700 kilovatt saat civarında enerji kullanıyor. Toplam elektrik tüketimine baktığımızda ise Amerika birinci, Çin 2. Almanya 6. Türkiye ise 18. sırada yer alıyor." diye konuştu.

Türkiye'de son 10 yıl içerisinde binalarda önemli enerji tasarrufu sağlandığını dile getiren Çelik, "Son 10 yılda Türkiye'de binalara mantolama yapılıyor. Türkiye özellikle ısınma anlamında 10 yıl öncesine kadar ciddi manada israf içerisindeydi. Mantolama sayesinde ülkede ciddi oranda enerji tasarrufu sağlanıyor." ifadesini kullandı.