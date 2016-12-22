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5 ilde elektrik kesintisi

22 Aralık 2016 Perşembe, 20:23

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Osmaniye'nin bazı bölgelerinde 25 Aralık Pazar günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana'nın Seyhan ilçesi Ova Mahallesine 09.00-17.00, Karayusuflu Salmanbeyli, Karayusuflu Dervişler ve Karayusuflu Mürseloğlu mahallelerine 09.00-15.30, Barbaros, Mıdık, Yenibey, Şehitduran, Mestanzade, Bey, Sarıyakup, Sucuzade, Kocavezir, Karasoku, Dumlupınar, Alidede, Havuzlubahçe, Beşocak, Dağlıoğlu ve Gülbahçesi mahallelerine 09.00-12.00, Şakirpaşa, Sakarya, Narlıca, Bahçelievler, İstiklal, Barış, Fevzipaşa, Emek, Demetevler, Ova, Uçak, Aydınlar ve Yeşilevler mahalleleri 13.00-16.00, Yenidam, Gölbaşı, Karayusuflu Dörtağaç, Karayusuflu Köylüoğlu ve Karayusuflu Çaputçu mahallelerine 09.00-15.30, Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Girne Bulvarına 08.30-17.00, Karaisalı ilçesi Selampınar Mahallesine 09.00-17.00, Sarıçam İlçesi Beyceli Mahallesi 62, 1045 ve 1039 Sokaklara 09.00-17.00, Ceyhan İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesine 09.30-11.30, Sarısakal ve Gazi Osman Paşa mahallelerine 08.30-17.00 saatlerinde elektrik verilmeyecek.

- Gaziantep

Şahinbey ilçesi Yağdöver ve Karaçomak mahallelerine 09.00-13.00, Nizip ilçesi Mimar Sinan ve Fatih Sultan mahallelerine 09.00-16.00, Oğuzeli ilçesi Dibecik Mahallesine 09.00-15.00, Yavuzeli ilçesi Sarılar Mahallesine 09.00-15.00 saatlerinde elektrik sağlanamayacak.

- Mersin

Akdeniz ilçesi Turgutreis, Barış ve Bahçe mahallerine 08.00-18.00, Çilek Mahallesi 6367, 6384, 6363, 6390 ve 63188 sokaklara 09.00-17.00, Yenişehir ilçesi Palmiye, Pirireis, Hürriyet ve Cumhuriyet mahallerine 08.00-18.00, Çavak Mahallesi, Emirler Mahallesi, İnsu Mahallesi ve Kocahamzalı Mahallesine 9:00-17:00, Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesine 01.00-03.00, Alata Mahallesi Necip Fazıl, Şehit Yüksel Ulak, Menekşe, Mevlana ve Mimar Sinan caddeleri ile Kardelen Sokağa 09.00-13.00, Silifke ilçesi Çamlıca Mahallesine 09.00-17.00, Tarsus ilçesi Yenice, Arıklı, Günyurdu, Avadan, Özlüce, Topçu, Tepeçaylak ve Kütüklü mahallerine 09.00-12.00, Fevzi Çakmak, 82 Evler, Reşadiye, Tekke, Fatih, Şehitkerim, Gözlükule, Duatepe, Cumhuriyet mahalleri ve Abdi İpekçi, Türkistan, Sayman, Ahmet Yesevi, Çağlayan caddeleri ile Adana Bulvarına 09.00-17.00, Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesine 08.00-18.00, Karaisalı Mahallesine 09.00-17.00, Yalınayak Mahallesi Çiftçiler Caddesine 09.00-17.00 saatlerinde elektrik verilmeyecek.

- Hatay

Antakya ilçesi Kışlasaray, Bağrıyanık, Gazi, Havuzlar, Şirince, Aydınlıkevler, Cumhuriyet, Kuyulu, Dutdibi, Fevzi Çakmak, Kocaabdi mahallelerine 09.00-16.00, Zülüflühan Mahallesine 10.00-12.00, Reyhanlı ilçesi Pınarbaşı ve Esentepe mahallelerine 08.30-16.30, Bağlar, Yeni ve Kurtuluş mahallelerine 09.30-17.30, Bayır, Kurtuluş ve Yeşilova mahallelerine 09.00-17.00, Yayladağı ilçesi Kızılçat, Aşağıpulluyazı, Çabala ve Yukarıpulluyazı mahallelerine 09.00-17.00, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi 47 Sokağa 08.30-17.30, Bitişik, Orhangazi, Aşkarbeyli ve Suçıkağı mahallelerine 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

- Osmaniye

Merkez ilçesi Gökçedam, Selimiye, Koçyurdu, Köyyeri ve Orhaniye mahallelerine 12.00-16.30, Kadirli ilçesi Aşağıbozkuyu, Bahadırlı, Bekereci, Mehedinli, Yukarıçiyanlı, Çığcık, Yukarıbozkuyu ve Kızyusuflu mahallerine 08.30-12.00, Aşağıbozkuyu, Çığcık, Mezretli. Kepirler, Topraktepe, Yukarıbozkuyu, Anberinarkı, Kümbet, Narlıkışla, Çınar, Coşkunlar, Vayvaylı, Yalnızdut, Karabacak, Tatarlı, Kesikkeli, Halitağalar ve Mecidiye mahallelerine 12.00-16.30, Sumbas ilçesi Gafarlı ve Hüyük mahallelerine 09.00-15.00, Düziçi ilçesi Kurtuluş Mahallesine 09.00-14.00, Pirsultanlı Mahallesine 09.00-17.00, Bahçe ilçesi Bahçelievler Mahallesine 09.00-17.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Açıklamada ayrıca, belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı enerji kesme ve verme zamanlarında değişiklik olabileceği belirtildi.

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