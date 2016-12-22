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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Şehit asker üç gün sonra kardeşinin nişanına gelecekti

22 Aralık 2016 Perşembe, 21:27

KONYA (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab'ta çıkan çatışmalarda şehit olan Uzman Çavuş Burak Boz'un babası Özkan Boz, oğlunun yaşasaydı 3 gün sonra kız kardeşinin nişanı için izin alıp, memleketi Konya'ya geleceğini söyledi.

Baba Boz, Ereğli ilçesindeki evinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun asıl görev yerinin Kayseri olduğunu, görevli olarak Hakkari, Mardin ve Çukurca'ya gittiğini belirtti.

Buradaki görevlerinin ardından 6 ay Kıbrıs'ta bulunan şehidin, 12 gün izin kullandıktan sonra önce Kilis'e, oradan da Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Halep kentine bağlı El Bab bölgesine gittiğini anlatan Boz, şöyle devam etti:

"Ben de az önce öğrendim. Fırat Kalkanı Harekatı'na gönüllü gitmiş. Haberim yoktu gönüllü gittiğinden. Bize hiçbir şey söylemezdi. Sadece 'Baba sıkıntı yok, merak etmeyin, rahat olun' diye bizi avuturdu. Oğlumla bir gün önce görüştüm, kız kardeşinin nişanı için izne gelecekti. Uzman çavuş olmayı çok istiyordu. Bir gün 'Baba, uzman çavuş olacağım' dedi, biz de saygı duyduk. 'Oğlum Allah işini rast getirsin, Allah'a emanet ol' dedik."

Şehit Uzman Çavuş Burak Boz'un cenazesinin yarın Ereğli'de cuma namazı sonrası düzenlenecek törenin ardından Meydanbaşı Şehitliği'ne defnedileceği bildirildi.

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